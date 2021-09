Wer sich in diesem Jahr an die Börsenregel "Sell in May and go away" gehalten hat, dem dürften satte Gewinne entgangen sein. Denn der Aufwärtstrend an den Märkten scheint kein Ende zu nehmen.? "Sell in May and go away" hätte in diesem Jahr Verluste bedeutet ? S&P 500, Dow Jones, DAX & Co. konnten in den vergangenen Monaten zulegen ? Bullenmarkt "unaufhaltsam"?"Sell in May and go away" - noch aktuell?Wer sich in diesem Jahr an die altbekannte Börsenweisheit "Sell in May ...

Den vollständigen Artikel lesen ...