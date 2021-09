Der bekannte Investor John Paulson hat Kryptowährungen in einem Interview als "Blase" bezeichnet und ihren Sturz auf "Null" prophezeit. Anleger sollten ihr Geld stattdessen in eine andere Anlage stecken.? John Paulson sieht Kryptowährungen als wertlos an ? Volatilität mache selbst Shorten nicht lohnenswert? Gold als bessere AlternativeJohn Paulson ist ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der im Rahmen der US-Hypothekenkrise durch Leerverkäufe Milliarden Dollar verdient hat. Wiederholen ...

