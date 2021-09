Lange Zeit hat der frühere CISCO-CEO John Chambers erfolgreich Geschäfte in China getätigt, nun soll damit jedoch vorerst Schluss sein. Denn die chinesische Regierung mache die Lage dort "unberechenbar".? John Chambers rät von Geschäften in China ab ? Chinesische Behörden gehen gegen Technologieunternehmen vor ? "Es ist zu unberechenbar"Jahrzehntelang hat John Chambers, ehemaliger langjähriger CEO von CISCO, Geschäfte in China gemacht. Diese seien zwar stets schwierig gewesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...