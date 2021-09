TAGESVORSCHAU: Termine am 06. September 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. September

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Pressetag vor Beginn der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) (07.09. - 12.09.21) 08.15h Pk ZF

10.00h Pk Volkswagen Marke

10.25h Pk VW Softwaresparte Cariad

10.30h BMW Roundtable mit CEO Zipseh

11.25h Conti-Pk mit CEO Setzer

13.45h Schaeffler Pk

14.30h Conti Roundtable mit CEO Setzer

18.00h Forum vbw/BR: Nachhaltiger Verkehr mit Audi-Managerin Wortmann, Infineon-Chef Ploss, Dudenhöffer 19.00h Volkswagen Come Together mit Markenchef Brandstätter et al 19.00h BMW Analysten- und Investorenevent im Stream

10:30 CHE: Swiss Re Veröffentlichung Sigma-Studie anlässlich des virtuellen Monte-Carlo-Treffens TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/21

09:00 CHE: Währungsreserven 08/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 09/21

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 1300 Pk Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Förderung der Medikamentenentwicklung gegen COVID-19 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin) + Gesundheitsminister wollen über Quarantäne an Schulen beraten DEU: Gremiensitzungen und Statements der Parteien

+ 1200 Pk SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans (Willy-Brandt-Haus) + 1030 Grünen-Bundesvorstand (digital per Videokonferenz) + 1400 Pk Grüne-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter, Michael Kellner (per Videokonferenz) ITA: Treffen G20-Gesundheitsminister



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi