Auf Sicht der letzten Jahre kann die Kursentwicklung bei der ProSiebenSat1-Aktie als äußerst traurig bewertet werden, in der Spitze verlor das Papier bis März letzten Jahres bis auf 5,72 Euro an Wert. Erst in diesem Bereich drehte die Aktie zur Oberseite ab und stieg in einem ersten Schritt um 12,00 Euro sowie den dort verlaufenden EMA 50 an. Eine zweite Erholungsbewegung reichte schließlich Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...