DGAP-News: BioTec CCI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

BioTec CCI AG startet Kapitalerhöhung: Beteiligungsgesellschaft bietet Privatanlegern frühzeitigen Zugang zu innovativen Wachstumsunternehmen aus den Bereichen BioTech und Medizintechnik



06.09.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Zeichnung (außerbörslich) bis zum 10.11.2021 auf www.hinkel-marktplatz.de/biotec-cci-aktie

- Platzierungsvolumen von bis zu 750.000 Aktien zum Preis von 4 Euro je Aktie

- Team aus Branchen- und Kapitalmarktexperten (u.a. Olaf Stiller, Dr. Andreas Bergmann) von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung initiiert

- Fokus auf Co-Investments in innovative Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial

Düsseldorf, 06. September 2021. Privatanlegern die Möglichkeit zu bieten, frühzeitig in innovative Wachstumsunternehmen aus den Bereichen BioTech, Medizintechnik und Gesundheit zu investieren. Dies ist das Ziel der BioTec CCI AG. Die Beteiligungsgesellschaft plant in den kommenden Jahren ein attraktives Beteiligungsportfolio aufzubauen. Der Beteiligungsfokus liegt auf Co-Investments in Gesellschaften, die einen hohen Bedarf adressieren, sich noch in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden und daher über ein hohes Wertsteigerungspotenzial verfügen. Die Investments sind in der Regel nicht börsennotiert und damit für Privatanleger nicht direkt zugänglich. Initiiert wurde die Beteiligungsgesellschaft von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung aus Düsseldorf. Die bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique betreut seit mehr als 20 Jahren vermögende private Kunden und Family-Offices - auch bei Investments in die beschriebenen Branchen.

"In den vergangenen Jahren haben wir in der Hinkel Vermögensverwaltung ein Netzwerk mit hochkarätigen Experten aus den Bereichen BioTech, Medizintechnik und Private Equity aufgebaut. Mit der BioTec CCI können davon jetzt auch Privatanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont profitieren. Gemeinsam wollen wir in Unternehmen investieren, die oftmals an lebensverlängernden oder -rettenden Innovationen arbeiten. Mit Etablierung ihrer Produkte können sich dann sehr attraktive Exit-Möglichkeiten ergeben - beispielsweise durch Verkauf oder Börsengang", sagt Hans Hinkel, Vorstand der BioTec CCI.

Zeichnung von bis zu 750.000 Aktien bis zum 10.11.2021 ausschließlich außerbörslich möglich



Im Rahmen der Barkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 350.000 Euro um bis zu 750.000 Euro auf bis zu 1.100.000 Euro erhöht werden. Bis zum 10.11.2021 können Anleger die bis zu 750.000 neuen Aktien (ISIN: DE000A3CUA37) zu einem Preis von 4 Euro je Aktie zeichnen. Damit liegt das Emissionsvolumen bei bis zu 3.000.000 Euro. Die Zeichnung ist gebührenfrei ausschließlich auf dem Online-Portal https://www.hinkel-marktplatz.de/biotec-cci-aktie/ möglich. Die Mindestzeichnung beträgt 500 Aktien (2.000 Euro). Über das Online-Zeichnungsportal können Privatanleger maximal 6.250 Aktien (25.000 Euro) gezeichnet werden. Eine höhere Zeichnung durch qualifizierte Investoren kann direkt über die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG erfolgen bzw. über eine gesonderte Zeichnungsstrecke im Online-Portal. Details zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem am 18. August 2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten Wertpapier-Informationsblatt (WIB).

"Im ersten Halbjahr haben wir die BioTec CCI gegründet, ausgewiesene Experten aus unterschiedlichsten Branchen an Bord geholt und mit der SphingoTec GmbH das erste Co-Investment getätigt. Inzwischen haben wir weitere attraktive Unternehmen identifiziert und sind damit in der Lage, die Mittel aus der Kapitalerhöhung kurzfristig zu investieren", sagt Thomas Ziegelbauer, Vorstand der BioTec CCI AG.

Vorstand und Aufsichtsrat auch Aktionäre und renommierte Branchenexperten an Bord



Für die BioTec CCI haben sich renommierte Experten aus unterschiedlichsten Branchen zusammengefunden. Das Team bündelt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Kapitalanlage, Biotechnologie & Medizintechnik. Den Vorstand bilden Thomas Ziegelbauer und Hans Hinkel. Dem Aufsichtsrat gehören Michael Schwartzkopff (Rechtsanwalt und Gründungspartner LLR Kanzlei für Wirtschaftsrecht), Klaus Hinkel (seit 2000 Vorstand der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG) sowie Olaf Stiller (u.a. Gründer der börsennotierten Unternehmen Nanorepro AG und Formycon AG) an. Alle Mitglieder der beiden Gremien sind am Unternehmen beteiligt. Netzwerkpartner - sie unterstützen insbesondere bei der Auswahl der Investments - sind die renommierten Branchenexperten Dr. Andreas Bergmann, Dr. Bernd Wegener und Dr. Metod Miklus.

Emissionsdaten

Emittentin: BioTec CCI AG

ISIN: DE000A3CUA37

Ausgabekurs: 4,00 EUR je Stückaktie

Ausgabevolumen: bis zu 750.000 Stückaktien

Zeichnungsfrist: vom 01.09.2021 bis 10.11.2021

Mindest-/ Maximalanlage: 500 Aktien (2.000 Euro) / Privatanleger 6.250 Aktien (25.000 Euro); qualifizierte Investoren unbegrenzt

Zeichnung: außerbörslich auf www.hinkel-marktplatz.de/biotec-cci-aktie/

Anlagevermittler: Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG

Kontakt

BioTec CCI AG // Königsallee 60 // 40212 Düsseldorf // www.biotec-cci.de // info@biotec-cci.de

Presse / Investoren

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@biotec-cci.de

WICHTIGER HINWEIS

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter biotec-cci.de zum Download zur Verfügung.