Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die EU-Kommission wird ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Europa womöglich weiter anheben, bei der bisher größten Reform des Dax mit einer Erweiterung auf 40 Mitglieder rücken am 20. September zehn Unternehmen in den Leitindex auf und BMW kauft...

Den vollständigen Artikel lesen ...