DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Mit der Erweiterung des DAX auf 40 von bislang 30 Werten gehen auch zahlreiche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie einher. Daneben gibt es in der zweiten und dritten Reihe aber auch zahlreiche Auf- und Absteiger, die nicht im Zusammenhang mit der Erweiterung des DAX stehen, sondern auf Basis der Rangliste nach der Marktkapitalisierung per Ende August vorgenommen werden. Die Änderungen werden zu den Schlusskursen am 17. September vollzogen und treten mit Handelsbeginn am 20. September in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + DAX NEUAUFNAHME - Airbus - Brenntag - Hellofresh - Porsche - Puma - Qiagen - Sartorius - Siemens Healthineers - Symrise - Zalando + MDAX NEUAUFNAHME - Befesa - Jungheinrich - Hypoport - Vantage Towers - Zooplus HERAUSNAHME - Encavis - Hochtief - Morphosys - Shop Apotheke - Nordex - die 10 in den DAX aufsteigenden MDAX-Titel sind hier nicht aufgelistet + TecDAX NEUAUFNAHME - Suse - Vantage Towers HERAUSNAHME - Drägerwerk - LPKF Laser + SDAX NEUAUFNAHME - About You - PVA Tepla - Secunet - Sto - Suse - Synlab HERAUSNAHME - Borussia Dortmund - Elringklinger - Hamburger Hafen - Vossloh - Medios - Suess Micro ===

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:50 DE/ZF Friedrichshafen AG, PK auf IAA, München

09:15 DE/BMW AG, PK auf IAA, München

10:05 DE/Volkswagen AG, PK auf IAA, München

10:45 DE/Robert Bosch GmbH, PK auf IAA, München

11:25 DE/Continental AG, PK auf IAA, München

13:45 DE/Schaeffler AG, PK auf IAA, München

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Ströer SE 2,00 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +4,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.785,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.533,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.667,25 +0,1% Nikkei-225 29.639,74 +1,8% Schanghai-Composite 3.617,45 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 175,09 -6 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.781,20 -0,4% DAX-Future 15.766,00 -0,3% XDAX 15.770,20 -0,3% MDAX 36.056,41 -0,6% TecDAX 3.936,26 -0,5% EuroStoxx50 4.201,98 -0,7% Stoxx50 3.613,55 -0,6% Dow-Jones 35.369,09 -0,2% S&P-500-Index 4.535,43 -0,0% Nasdaq-Comp. 15.363,52 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,15 -36

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. "Der DAX dürfte die 15.800er Marke wieder testen und vermutlich auch überwinden", sagt ein Teilnehmer. "Das Umfeld stimmt", ergänzt er. Gestützt werde die Stimmung von den sehr festen Vorlagen aus Schanghai und Tokio. Das Thema "Tapering" sei nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag weiter nach hinten gerückt, trotzdem kann sich der Dollar etwas erholen. Positiv bewertet der Marktteilnehmer auch den Rückgang der Ölpreise, der den Preisauftrieb dämpfe und auch die Unternehmen auf der Kostenseite entlaste: "Ein erneuter Anlauf Richtung 16.000er Marke sollte somit nicht überraschen", sagt der Marktteilnehmer.

Rückblick: Die Börsen wurden vom sehr schwachen US-Arbeitsmarktbericht belastet. Die US-Wirtschaft hat im August gerade einmal 235.000 Stellen geschaffen. Erwartet worden war ein Plus von 720.000. In der laufenden Woche hatte bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht enttäuscht. "Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die Erholung am US-Arbeitsmarkt spürbar gebremst", merkt die Commerzbank an. Glimpflich davongekommen ist Europa bei den Konjunkturdaten: Hier wurden zwar fast alle Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in der zweiten Lesung nach unten revidiert, dies jedoch nur im Nachkommabereich. Der Erholungstrend ist weiter intakt. Sehr ruhig blieb es auf Unternehmensseite.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Siemens Energy hielten sich mit Aufschlägen von 0,4 Prozent gut. Delivery Hero gaben um 1,9 Prozent nach, allerdings wurden hier auch für 1,25 Milliarden Euro Wandelanleihen platziert. Auf etwas Unverständnis stieß im Handel die überraschende Ankündigung von Covestro (+0,5%), bis über 10 Prozent seiner Stellen streichen zu wollen. "Bis zur Investorenkonferenz am 28. September dürfte das verunsichern", meinte ein Händler. Denn die Chemie-Branche boome, ein Zwang zur Effizienzsteigerung sei nicht erkennbar.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel verlief vergleichsweise ruhig, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Neun der zehn neuen Werte im künftigen DAX-40 waren bereits so gut wie sicher. Die noch unsichere Entscheidung zwischen Qiagen und Beiersdorf wurde zugunsten von Qiagen entschieden; die beiden Aktien seien aber unauffällig gewesen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die US-Arbeitsmarktdaten sind im August deutlich schwächer als erwartet ausgefallen. Sie verstärkten einerseits die Sorge der Anleger, dass die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante die Erholung der Wirtschaft zunehmend ausbremst. Andererseits zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq als Profiteure von Lockdown-Maßnahmen befestigt. Auf Schlusskursbasis erreichte er ein Rekordhoch. Zudem dürften Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortführen könnte, neue Nahrung erhalten. Der digitale Boom im Zuge der Corona-Pandemie bescherte Hewlett Packard Enterprise auch im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg, der über den Markterwartungen lag. Der Konzern will wieder Aktienrückkäufe starten. Die Aktie legte 0,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom (+1,2%) steigerte ebenfalls Gewinn und Umsatz im dritten Quartal deutlich und geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal anhalte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,4 0,21 8,7 5 Jahre 0,78 1,6 0,77 42,3 7 Jahre 1,10 3,9 1,06 45,2 10 Jahre 1,32 3,7 1,29 40,8 30 Jahre 1,95 5,0 1,90 29,9

Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite um 3,7 Basispunkte auf 1,32 Prozent. Teilnehmer sahen die freundlicheren Seiten des Arbeitsmarktberichts wie die sinkende Arbeitslosenquote und gingen daher weiter von einem baldigen Tapering aus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1868 -0,1% 1,1880 1,1880 -2,8% EUR/JPY 130,29 -0,1% 130,41 130,29 +3,3% EUR/CHF 1,0857 -0,0% 1,0859 1,0855 +0,4% EUR/GBP 0,8572 -0,0% 0,8573 0,8570 -4,0% USD/JPY 109,79 +0,0% 109,77 109,67 +6,3% GBP/USD 1,3844 -0,1% 1,3857 1,3862 +1,3% USD/CNH 6,4465 +0,1% 6,4376 6,4354 -0,9% Bitcoin BTC/USD 51.782,01 +0,1% 51.736,37 50.809,01 +78,3%

Am Devisenmarkt notierte der Dollar nach den Arbeitsmarktdaten etwas leichter. Der DXY-Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Mit dem schwachen Dollar und der Erwartung einer verzögerten Straffung der Geldpolitik stieg Bitcoin wieder über die 50.000 Dollar-Marke.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,44 69,29 -1,2% -0,85 +42,6% Brent/ICE 71,77 72,61 -1,2% -0,84 +41,0%

Die Ölpreise gaben mit den schwachen Jobdaten leichte Aufschläge vollständig wieder ab und drehten ins Minus. Derweil verzeichnete die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA wegen Hurrikan Ida mit 16 den größten Rückgang in diesem Jahr.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,93 1.827,10 -0,0% -0,18 -3,7% Silber (Spot) 24,74 24,73 +0,1% +0,01 -6,3% Platin (Spot) 1.025,55 1.029,40 -0,4% -3,85 -4,2% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,5% -0,02 +22,1%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und in Erwartung anhaltend niedriger Zinsen um 1 Prozent auf 1.828 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut am Montagmorgen mitteilte, liegt diese bei 84,3 (Vorwoche: 75,8). Binnen 24 Stunden wurden 4.749 (4.559) Neuinfektionen gemeldet.

- Die Delta-Variante führt ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu schwereren Verläufen von Covid-19 bei Kindern. Wie eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigt, unterscheidet sich der Anteil der schweren Krankheitsverläufe bei Kindern aktuell nicht wesentlich von dem im Januar, als in den USA die Alpha-Variante des Coronavirus vorherrschte.

AFGHANISTAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.