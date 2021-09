DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Auslieferungen des 787 Dreamliners von Boeing Co. werden wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober gestoppt bleiben, weil der Flugzeughersteller die Flugsicherheitsbehörden nicht davon überzeugen kann, seinen Vorschlag zur Inspektion des Flugzeugs zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Weil fast alle Auslieferungen seit fast einem Jahr gestoppt sind, können Fluggesellschaften und andere Boeing-Kunden zunehmend die Verzögerung nutzen, um von den Lieferungen Abstand zu nehmen oder über Zugeständnisse zu verhandeln.

Singapur hat derweil die Beschränkungen für die Boeing 737 Max im Land aufgehoben nach Abschluss einer technischen Bewertung, die auch eine Bewertung der von Boeing vorgenommenen Konstruktionsänderungen an den Flugzeugen umfasste. Singapur hatte, wie viele andere Länder weltweit, im März 2019 nach tödlichen Abstürzen in Äthiopien und Indonesien ein Flugverbot für die Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max verhängt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.534,25 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.668,75 +0,1% Nikkei-225 29.623,14 +1,7% Hang-Seng-Index 26.105,07 +0,8% Kospi 3.194,68 -0,2% Shanghai-Composite 3.615,70 +0,9% S&P/ASX 200 7.496,50 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Erneut steil nach oben geht es in Tokio. Nachdem der derzeitige Ministerpräsident und LDP-Chef Yoshihide Suga seinen de-facto-Rücktritt erklärt habe, spekuliere der Markt jetzt darauf, dass Sugas Nachfolger der Wirtschaft des Landes Stimulierungsmaßnahmen versprechen wird, wenn später im Jahr der Wahlkampf beginne, so die Analysten von Rakuten Securities. Weil Sugas Zustimmungswerte bei den Wählern im Keller gewesen seien, sorge die Nachricht auch für Hoffnungen, dass die potenziellen Verluste der LDP unter einem Nachfolger nicht allzu hoch ausfallen werden. Auch in Schanghai gibt es Spekulationen über Wirtschaftsstimuli. Die Ratingagentur Fitch hält es für wahrscheinlich, dass die Mindestreserveanforderungen der Banken gelockert werden, um der in den vergangenen Wochen Monaten weniger dynamischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Daneben könnte Peking finanziellen Spielraum nutzen und Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg bringen.

US-NACHBÖRSE

Die angekündigten Änderungen im S&P-500-Index sorgten für Bewegung bei den betreffenden Titeln. Dabei fielen die Kursreaktionen aber recht unterschiedlich aus, am besten kam die Nachricht beim Online-Dating-Dienstleister Match Group (+9,9%) an. Neben Match kommt die Aktie des Personal-Software-Dienstleisters Ceridian HCM (Kurs kaum verändert) und des Versicherungsdienstleisters Brown & Brown (+0,9%) in den S&P-500-Index. Dafür müssen Perrigo (Hersteller rezeptfreier Medikamente, -0,7%), Unum (Versicherung, -0,3%) und National Oilwell Varco (NOV, Öl-und Gasfeldausrüster, +0,2%) ihre Plätze räumen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.369,09 -0,2% -74,73 +15,6% S&P-500 4.535,43 -0,0% -1,52 +20,8% Nasdaq-Comp. 15.363,52 +0,2% 32,34 +19,2% Nasdaq-100 15.652,86 +0,3% 48,61 +21,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 702,8 Mio 797,4 Mio Gewinner 1.331 2.132 Verlierer 1.911 1.125 unverändert 188 181

Wenig verändert - Die im August deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten verstärkten einerseits die Sorge, dass die Pandemie die Erholung der Wirtschaft zunehmend ausbremst, andererseits schürte es Spekulationen, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortführen könnte. Der digitale Boom im Zuge der Corona-Pandemie bescherte Hewlett Packard Enterprise auch im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg, der über den Markterwartungen lag. Die Aktie legte 0,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom (+1,2%) steigerte ebenfalls Gewinn und Umsatz im dritten Quartal deutlich und geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal anhält.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,4 0,21 8,7 5 Jahre 0,78 1,6 0,77 42,3 7 Jahre 1,10 3,9 1,06 45,2 10 Jahre 1,32 3,7 1,29 40,8 30 Jahre 1,95 5,0 1,90 29,9

Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite um 3,7 Basispunkte auf 1,32 Prozent. Der Markt habe stärker die freundlicheren Seiten des Arbeitsmarktberichts für August gespielt, wie beispielsweise die sinkende Arbeitslosenquote und daneben auch den unerwartet starken Anstieg der Stundenlöhne, hieß es. Beides spreche für ein ohnehin schon im Raum stehendes baldiges Tapering der US-Notenbank, also eine Reduzierung der Anleihekäufe und damit eine Straffung der Geldpolitik..

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1867 -0,1% 1,1880 1,1878 -2,8% EUR/JPY 130,30 -0,1% 130,41 130,67 +3,3% EUR/GBP 0,8572 -0,0% 0,8573 0,8591 -4,0% GBP/USD 1,3844 -0,1% 1,3857 1,3826 +1,2% USD/JPY 109,81 +0,0% 109,77 110,00 +6,4% USD/KRW 1155,78 -0,3% 1155,78 1156,92 +6,5% USD/CNY 6,4529 -0,1% 6,4529 6,4583 -1,1% USD/CNH 6,4468 +0,1% 6,4376 6,4532 -0,9% USD/HKD 7,7737 +0,0% 7,7718 7,7727 +0,3% AUD/USD 0,7432 -0,3% 0,7453 0,7422 -3,5% NZD/USD 0,7137 -0,3% 0,7157 0,7126 -0,7% Bitcoin BTC/USD 51.799,76 +0,1% 51.736,37 49.352,01 +78,3%

Der Dollar tendierte nach den schwachen Arbeitsmarktdaten und mit der dadurch verstärkten Spekulation über ein erst später kommendes Tapering nach unten. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Mit dem schwachen Dollar und der Erwartung einer verzögerten Straffung der Geldpolitik stieg Bitcoin wieder über die 50.000 Dollar-Marke.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,51 69,29 -1,1% -0,78 +42,7% Brent/ICE 71,77 72,61 -1,2% -0,84 +41,0%

Die Ölpreise gaben mit den schwachen Jobdaten leichte Aufschläge vollständig wieder ab und drehten ins Minus. Keine Wirkung zeigte, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA wegen des Hurrikans Ida in der vergangenen Woche mit 16 den größten Rückgang in diesem Jahr verzeichnete.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,41 1.827,10 -0,0% -0,69 -3,8% Silber (Spot) 24,80 24,73 +0,3% +0,07 -6,1% Platin (Spot) 1.024,95 1.029,40 -0,4% -4,45 -4,2% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,5% -0,02 +22,1%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und in Erwartung noch länger niedriger Zinsen um 1 Prozent auf 1.828 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

AFGHANISTAN

Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Pandschir-Tal sei "vollständig erobert", erklärte ein Taliban-Sprecher am Montag. "Mit diesem Sieg ist unser Land vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit." Kurz zuvor hatten die Widerstandskämpfer noch einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Das Pandschir-Tal war bereits in den 90er Jahren eine Hochburg des Widerstands gegen die Islamisten und bislang noch nie unter deren Kontrolle.

CORONA-PANDEMIE

- Die Delta-Variante des Coronavirus führt ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu schwereren Verläufen von Covid-19 bei Kindern. Wie eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigt, unterscheidet sich der Anteil der schweren Krankheitsverläufe bei Kindern aktuell nicht wesentlich von dem im Januar, als in den USA die Alpha-Variante des Coronavirus vorherrschte.

INDEXÄNDERUNG S&P-500

Die Aktie des Online-Dating-Dienstleisters Match Group, des Personal-Software-Dienstleisters Ceridian HCM und des Versicherungsdienstleisters Brown & Brown werden in den S&P-500-Index aufgenommen. Wie S&P-Dow-Jones-Indices mitteilte, müssen dafür Perrigo (Hersteller rezeptfreier Medikamente), Unum (Versicherung) und National Oilwell Varco (NOV, Öl-und Gasfeldausrüster) ihre Plätze räumen. Die Änderungen werden zu Handelsbeginn am 20. September wirksam.

INFRASTRUKTURAUSGABEN USA

Nach den jüngsten Stürmen und Überflutungen in den USA hat Präsident Joe Biden zu einem Umdenken bei Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen. "Die Dinge haben sich in Sachen Umwelt so drastisch verändert", sagte Biden mit Blick auf den Klimawandel. "Man kann eine Straße, einen Highway oder eine Brücke nicht einfach wieder so aufbauen, wie es vorher war", mahnte der US-Präsident.

FACEBOOK/WHATSAPP

Wegen ungenügenden Schutzes von Nutzerdaten hat die Türkei eine Strafe in Höhe von umgerechnet 200.000 Euro gegen die Facebook-Tochter Whatsapp verhängt.

MODERNA

hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine bedingte Marktzulassung für die Evaluierung einer Auffrischungsdosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs beantragt.

