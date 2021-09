Nachdem in den letzten Jahren eine stetige Entwertung der türkischen Lira gegenüber dem Euro auf einen Wert von 10,7334 TRY stattgefunden hatte, setzte gegen Ende des zweiten Quartals eine Trendumkehr ein und drückte das Paar in den Bereich von 9,80 TRY sowie dem 61,8 % Fibonacci-Retracement abwärts. Damit wurde zugleich das erste minimale Korrekturziel erreicht, an denen nun eine Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...