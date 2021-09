Anleger blicken vermehrt auf den sicheren Hafen Silber, manche sehen einen Bullenmarkt kommen Auch wenn dem Silberpreis eine gewisse Volatilität innewohnt, so gerät Silber doch mehr in den Blickwinkel vieler Anleger. Die Unsicherheiten durch die noch nicht zu Ende gegangene Pandemie bestehen weiter. Schaut man sich den heutigen Silberpreis an, der bei rund 24 US-Dollar je Feinunze liegt, dann interessiert die Frage, was war der höchste Preis für das Edelmetall. Ende der 1970er Jahre kostetet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...