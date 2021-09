The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2021



ISIN Name

XS1482136154 PARAGON BANKING 16/26 FLR

DE000A1E88R9 AAREAL BANK MTN.HPF.S115

CH0311427675 GOLDM.S.GRP 16/21 MTN

DE000HLB3498 LB.HESS.THR.CARRARA09A/19

XS1577427526 GOLDMAN S.GRP 17/22 FLR

DE000BLB3XR1 BAY.LDSBK.IS.16/21

DE000BLB2JW2 BAY.LDSBK.IS. 13/21

US02665WBG50 AMER.HONDA F. 2021 MTN

DE0009781773 TRENDC.UNIV.FDS EURO. INVESTMENT

