Asunción, Paraguay (ots) - Der deutsche Unternehmer Carsten Pfau lebt seit über 25 Jahren in südamerikanischen Paraguay, wo er zu den erfolgreichsten Investoren (und wohlhabendsten Einwohnern) des Landes gehört. Mit seiner Agri Terra Gruppe, die nach wie vor ihren Hauptsitz in München hat, investiert Pfau hauptsächlich in die paraguayische Landwirtschaft, die Agro-Industrie und in Immobilienprojekte.Seit gut eineinhalb Jahren ist Pfau auch regelmäßig im paraguayischen Fernsehen zu sehen, in der auf dem Kabelsender Unicanal jeden Sonntag Abend ausgestrahlten Polit-Talkshow Libres para Elegir. In der Sendung, die Pfau gemeinsam mit Star-Produzent Hernán Rodriguez entwickelt hat, diskutieren vier Experten aktuelle Themen aus Politik und Wirtschaft. Der Titel der Sendung, der zu deutsch in etwa die Freiheit zu wählen bedeutet, ist eine Anspielung auf das Buch Free to Choose von Nobelpreisträger Milton Friedman.Nun hat Carsten Pfau mit einer weiteren TV-Show in Paraguay Fernsehgeschichte geschrieben. Mit der zur Prime Time am Samstagabend ausgestrahlten Unterhaltungssendung El Audaz (zu deutsch der Waghalsige, der Mutige) ist dem Deutschen ein absoluter Hit gelungen.Die Sendung unterteilt sich in mehrere Segmente. In jeder Folge interviewt Pfau zunächst eine außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit in Paraguay. In einem "Gespräch auf Augenhöhe" unterhalten sich die Unternehmer über ihre Anfänge, über Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg und ihre Zukunftsprognose für die Wirtschaft des Landes.In weiteren Segmenten geben Finanzexperten Tipps, und es wird in jeder Folge eine der weltweit erfolgreichsten Personen - zumeist Self-Made Milliardäre die ihr Vermögen aus dem Nichts heraus aufgebaut haben- portraitiert.Es ist jedoch der zweite Teil der Sendung, der den phänomenalen Erfolg ausgelöst hat. In jeder Folge treten drei Kandidaten gegeneinander an, die für eine Geschäftsidee einen Investor oder strategischen Partner suchen. Eine Jury kürt den Sieger des Abends, der sich dann mit den anderen Gewinnern des Monats in einer Zwischenrunde trifft, um den Monatssieger zu ermitteln. Der Gewinner eines jeden Monats zieht in das Staffelfinale ein, wo Carsten Pfau mit jedem Finalisten über eine Investition in die jeweilige Idee verhandelt. Dazu kürt eine Expertenjury den Staffelsieger.In der Jury einer jeden Folge sitzt neben Pfau auch dessen Ehefrau Ariela Machado (Miss Paraguay 2017 und inzwischen Führungskraft von Pfau's Investmentgesellschaft) sowie ein Gast-Juror, ein Part den zumeist die für die Folge interviewte Unternehmerpersönlichkeit oder aber ein Stargast aus den Bereichen Wirtschaft, Unterhaltung oder Sport übernimmt.Die Sendung, für die eines der größten Sets in Südamerika angelegt wurde, ist ein durchschlagender Erfolg und erreicht höchste Einschaltquoten."Heutzutage ist die Medienlandschaft überfüllt mit Negativem, da wollten wir mit unserer Sendung dagegenhalten und zeigen, dass eigentlich alles möglich ist", so Carsten Pfau im Interview auf Canal Trece. "Es gibt so viele Beispiele von Leuten, die aus dem Nichts heraus extrem erfolgreich geworden sind - und wenn die es konnten, können andere es auch", so der Unternehmer weiter. Die optimistische, motivierende Message kommt an, eine Ausweitung der Sendezeit wird bereits verhandelt. Das paraguayische Fernsehpublikum darf sich auf weitere Folgen der Erfolgssendung freuen.