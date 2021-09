Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies insbesondere unter großen Terminspekulanten erneut Kaufinteresse aus.Damit haben Großspekulanten (Non-Commercials) zum dritten Mal in Folge ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) nach oben gefahren. Diesmal ging es von 210.650 auf 216.650 Futures (+2,8 Prozent) nach oben. Keine nennenswerte Stimmungsveränderung war hingegen unter kleinen Terminspekulanten (Non-Reportables) ...

