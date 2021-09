DGAP-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Cannovum AG startet europäische Cannabis-Expansion mit Gründung der Cannovum Iberia LDA



06.09.2021 / 08:33

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) hat mit ihrer Tochtergesellschaft, Cannovum Health eG, die europäische Cannabis-Expansion begonnen. Der erste Schritt hierfür war die Gründung der Cannovum Iberia LDA, einem Joint Venture zwischen Cannovum und portugiesischen Unternehmern aus der Cannabis-Branche. Die Cannovum Iberia wird Cannabis-Arzneimittel zunächst an Apotheken in Portugal vertreiben. Der portugiesische Markt für pharmazeutisches Cannabis befindet sich im Anfangsstadium. Erst im März 2021 wurde das erste Cannabis-Arzneimittel, eine Blütensorte, für den portugiesischen Markt zugelassen. Der pharmazeutische Anbau von Cannabis ist in Portugal seit 2019 legal, allerdings ausschließlich als Exportware. Nun haben erstmals auch portugiesische Patienten Zugang zu cannabis-basierten Arzneimitteln. Die dortigen Verschreibungsrichtlinien ähneln den deutschen Vorgaben. Die deutschen Standards der Medizinalcannabis-Regularien sind EU-weit anerkannt und bieten die Möglichkeit, sowohl nach Portugal als auch in andere europäische Länder zu expandieren. Der Firmensitz der Cannovum Iberia LDA ist in Venda do Pinheiro. "Wir haben den ersten Meilenstein erreicht und den Gründungsprozess der Cannovum Iberia LDA erfolgreich abgeschlossen. Es ist uns wichtig, mit Kennern des lokalen Marktes zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Versorgung von portugiesischen Patienten zu verbessern, denn jeder Patient verdient die beste Therapie," sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG.

Kontakt: Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

