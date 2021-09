MW - BMW bestellt für 2 Milliarden Euro Elektrofahrzeug-Batterien DAI - Daimler-CEO: Chipmangel wird 2022 nicht einfach verschwinden VOW3 - VW-Partner sieht selbstfahrende Autos bald auf unseren Straßen DAE SW - Dätwyler verkauft Reichelt an Invision; kein Preis genanntSUN SW - Sulzer will Medmix an der SIX Exchange listen; Kapitalerhöhung Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information ....

