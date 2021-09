Das Schlimmste scheint bei JinkoSolar überstanden. Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers hat sich in den vergangenen Tagen deutlich von den vorherigen Tiefs gelöst. Derweil hat der Konzern vergangene Woche eine strategische Zusammenarbeit mit dem Batteriekonzern CATL, der ebenfalls aus China stammt, vereinbart.Laut dem Rahmenabkommen streben beide eine langfristige Partnerschaft in verschiedenen Bereichen an. Zusammen soll etwa an der Förderung der CO2-Neutralität, an der globalen Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...