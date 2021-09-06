FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRST COBALT CORP. 18P CA3197021064
AB/FROM ONWARDS 06.09.2021 08:27 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRST COBALT CORP. 18P CA3197021064
AB/FROM ONWARDS 06.09.2021 08:27 CET
FIRST COBALT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de