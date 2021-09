DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

CORPORATE NEWS Eyemaxx verkauft Großprojekt in Bernau bei Berlin an DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG Aschaffenburg, 6. September 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") hat das Großprojekt "Venusbogen" in Bernau bei Berlin an den renommierten Projektentwickler DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG ("DIEAG") verkauft. Die DIEAG übernimmt das rund 104.000 Quadratmeter große Grundstück in unmittelbarer Nähe des historischen Stadtkerns von Bernau, das Eyemaxx im Frühjahr 2021 erworben hatte, und zeichnet für das gesamte Projekt inklusive der weiteren Umsetzung verantwortlich. Über die Höhe des Verkaufspreises, der deutlich über dem Buchwert liegt, wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der DIEAG hat Eyemaxx in Berlin-Schönefeld bereits das Großprojekt "Sonnenhöfe" realisiert. Auf dem Areal ist der Bau unterschiedlicher Gebäudetypen, hauptsächlich Mehrfamilienhäuser, mit insgesamt rund 400 Mieteinheiten geplant. Zudem ist der Bau von rund 250 Tiefgaragenplätzen sowie ausreichend Außenstellplätzen vorgesehen. Ein Teil des Grundstückes wird für den Bau einer Kita kostenlos an die Stadt übergeben. Ferner werden auf dem Grundstück 20 Sozialwohnungen entstehen. Der Baubeginn für das Neubauprojekt soll im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG, kommentiert: "Dass wir das Großprojekt in Bernau nur wenige Monate nach Unterzeichnung des Kaufvertrags profitabel veräußern konnten, spricht für unsere Expertise bei der Projektentwicklung und die Qualität des Vorhabens. Das Berliner Umland zeichnet sich durch eine traditionell hohe Nachfrage nach Wohnraum aus. Bernau verfügt über eine hervorragende Infrastruktur durch die Nähe zu S- und Regionalbahnen sowie das Autobahnnetz. Die zufließenden Mittel aus der Transaktion wollen wir zur Stärkung unserer Liquidität sowie für die Umsetzung unserer Projektpipeline nutzen." Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,0 Mrd. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Eyemaxx

