Der neue luxuriöse, umweltfreundliche Automobilinnenstoff bietet die Ästhetik von Suede mit der Leichtigkeit eines Strickstoffs.

WEST BRIDGEWATER, Mass., Sept. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Shawmut Corporation, ein globaler Hersteller fortschrittlicher Materialien und ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeuginnenausstattungsstoffen, hat heute ihren Premium-Autoinnenraumstoff Neoluxe vorgestellt. Shawmut wird diese Woche auf der IAA Mobility Conference und Auto Show 2021 in München vom 7. bis 12. September in Partnerschaft mit der Zettl Group die luxuriöse Neoluxe-Stofffamilie einigen der weltweit führenden Automobilhersteller präsentieren.



Neoluxe ist eine Premium-Synthetik-Suede-Alternative zu Urethan-imprägnierten Vlies-Mikrofasermaterialien, die nach einem bekannten, bewährten und nachhaltigen Verfahren in der Automobilindustrie hergestellt wird. Der Stoff bietet das luxuriöse Aussehen und die Haptik von Suede und bietet gleichzeitig die Konsistenz und Zuschneidbarkeit eines Strickstoffs.

Außerdem bietet Neoluxe

Eine schöne Ästhetik, die mühelos durch individuelle Präge-, Schweiß-, Stick-, Perforations- und Drucktechniken verbessert werden kann

Eine bessere und homogenere Qualität als andere hochwertige synthetische Suede, was den Stoff zu einer attraktiveren Wahl für eine Vielzahl von Möglichkeiten für Autoinnenausstattungskomponenten macht

Geringere Umweltbelastung im Vergleich zu anderen Premium-Suedes aufgrund der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe und Verarbeitungstechnologien; Neoluxe kann mit recyceltem Inhalt hergestellt werden



"Da die Verbraucher zunehmend nach luxuriösen Funktionen suchen, bietet unser Neoluxe-Gewebe Automobilherstellern ein hochwertiges, nachhaltiges Gewebe, um jedes Fahrzeug in ihrer Produktpalette aufzuwerten", sagte Wade Martin, Präsident, Automotive Division bei Shawmut. "Außerdem brauchen Autohersteller angesichts neuer Trends wie Elektro und Nachhaltigkeit die richtigen Innenraummaterialien, die diesen Fahrzeugen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Aussehen und Leistung entsprechen, und Neoluxe liefert an allen Fronten."

Als weltweit größter Lieferant von Kettenwirkstoffen für Dachhimmel und andere Komponenten von dem Fahrzeuginnenraumsystemen unterstützt Shawmut mit der Aufnahme Neoluxe in sein bestehendes Portfolio langlebiger, leistungsstarker Lösungen seine Mission, Automobilhersteller bei der weiteren Innovation zu unterstützen. Leichte Kettenwirkstoffe sind Standard bei Dachhimmelanwendungen, jedoch ermöglichen die überlegenen Formgebungs- und einstellbaren Dehnungseigenschaften von Neoluxe im Vergleich zu anderen Premium-Wildlederalternativen auf dem Markt, dass dieser Stoff in eine größere Vielfalt von Innenraumkomponenten verarbeitet werden kann.

Neben der Dachhimmelanwendungen kann das Neoluxe-Gewebe von Shawmut auch auf Sitze, Säulen, Sonnenblenden, Sonnenschirme, Türen und mehr aufgebracht werden.

Mit dem hauseigenen Design, Engineering- und der Produktionskapazitäten und Fertigungsmaßstab, kann das Unternehmen ermöglichen, Kleinserienanwendungen mit hoher Kaufkraft zu beliefern. Shawmut verfügt über die einzigartige Fähigkeit, seine Neoluxe-Stofffamilie einer Fülle von Kunden mit unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen zu präsentieren.

"Neoluxe ist ein fantastischer Stoff, weil er sich wunderbar formen und trimmen lässt und Sekundärprozesse gut akzeptiert. "Als Designer habe ich immer eine Vision, wie ich neue Stoffe in verschiedene Designprojekte integrieren möchten, aber manchmal passt dieses Ideal nicht zu den Realitäten des Stoffes. Das ist bei Neoluxe nicht der Fall und die Arbeit mit diesem Stoff macht den Designprozess aufgrund seiner endlosen Möglichkeiten noch spannender." sagte Mollie Engel, Vizepräsidentin für Design & Entwicklung der Shawmut Corporation.

Shawmut hat sich mit der Zettl Group, einem Anbieter von Premium-Automobil- und Innenausstattungslösungen, zusammengetan, um auf der IAA Summit Vendor Fair auf dem Stand der Zettl Group in Halle A2, Stand B22 Automobilsitze mit Neoluxe-Stoffen auszustellen. Um mehr über die Neoluxe-Stofffamilie von Shawmut zu erfahren, besuchen Sie hier: https://shawmutcorporation.com/neoluxe/.

Über Shawmut: Die Shawmut Corporation nutzt Materialinnovationen, um das Leben der Menschen zu verbessern, und setzt ihr Know-how in den Bereichen Gewebebildung, Beschichtung und Laminierung ein, um Hochleistungsmaterialien und -komponenten für die Branchen Automotive, Health & Safety, Military & Protective sowie Custom Laminating Solutions bereitzustellen. Das erstklassige Team von Anwendungs- und Materialingenieuren von Shawmut arbeitet mit Kunden zusammen, um detaillierte Leistungsanforderungen zu definieren und nutzt umfassendes Fachwissen und jahrzehntelange Anwendungserfahrung, um eine wertorientierte Materiallösung für den Bedarf zu entwickeln. Als ein in vierter Generation familiengeführtes globales Unternehmen mit Hauptsitz in West Bridgewater, MA, beschäftigt Shawmut weltweit über 700 Mitarbeiter in zehn Produktionsstätten und sieben Handelsniederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Shawmut ist online auf LinkedIn, Facebook und Instagram zu finden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.shawmutcorporation.com.

