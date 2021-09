Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt gezeigt. Er notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,1871 Dollar. Am Freitagabend war die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1878 Dollar gehandelt worden.Konjunkturseitig hat die deutsche Industrie im Juli wesentlich mehr Aufträge erhalten als im Vormonat, war in der Früh bekannt gegeben worden. Gegenüber Juni erhöhten sich die Aufträge ...

