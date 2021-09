Die deutsche Industrie hatte im August aufgrund anhaltender Lieferengpässe Schwierigkeiten, mit der hohen Nachfrage Schritt zu halten Die Zuwächse in der Produktion blieben deutlich unter denen des Auftragseingangs. Zudem ging die Zuversicht der Industrieunternehmen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums leicht zurück, was vor allem am zunehmenden Preisdruck lag. Das zeigt der saisonbereinigte IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI), der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...