In den USA muss sich Apple einer Sammelklage wegen Privatsphäre-Verletzungen durch den Digitalassistenten Siri stellen. Google und Amazon drohen ähnliche Verfahren. Apple muss sich wegen Siri vor Gericht verantworten. Das hat der US-Bezirksrichter Jeffrey White entschieden, indem er laut Reuters einer entsprechenden Sammelklage stattgab. Die Kläger:innen werfen der Assistentin vor, die Privatsphäre ihrer Nutzer verletzt zu haben. So soll Siri Gespräche aufgezeichnet und die Inhalte an Dritte weitergegeben haben. Diese hätten die vertraulichen Informationen ...

