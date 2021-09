Nach der Öffnung der Hotellerie und Gastronomie am 19. Mai konnte sich der Tourismus im ersten Teil der Sommersaison deutlich erholen. In den Monaten Mai bis Juli legten die Einnahmen laut Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) gegenüber der Vorjahresperiode um ein knappes Viertel (plus 24,3 Prozent) auf 5 Mrd. Euro zu. Die Nächtigungen (plus 19,5 Prozent auf 25,8 Millionen) und Ankünfte ...

