Am Markt kursieren derzeit wieder einmal Spekulationen um eine mögliche Übernahme des Düngemittel-Konzerns K+S. Genährt werden die Gerüchte von der jüngsten Ankündigung des britisch-australischen Bergbauriesen BHP, 5,7 Mrd. Dollar in die Erschließung einer Kali-Mine in Kanada investieren zu wollen. Ein solches Großprojekt braucht jedoch viel Zeit und ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden. K+S kann ein Lied davon singen.So ist der Produktionsstart der neuen Mine, die übrigens ganz in der Nähe des K+S-Kaliwerks Bethune liegt, erst für das Jahr 2027 geplant.Angesichts der hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...