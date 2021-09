Die Wiener Börse hat am Montag in der Früh etwas höher notiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.50 Uhr mit plus 0,09 Prozent bei 3.665,28 Punkten. Für den ATX-Prime ging es um 0,12 Prozent auf 1.857,20 Zähler hinauf.In dieser Woche liege der Fokus der Marktteilnehmer auf Stimmungsindikatoren und der EZB-Ratssitzung, schrieben die Experten der Helaba in ihrem morgendlichen Tageskommentar. ...

