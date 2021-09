GUANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Game-Streaming-Anbieter Huya hat am Wochenende wichtige personelle Veränderungen im Management des Unternehmens verkündet. Huya Inc. (NYSE: HUYA) gab am 4. September bekannt, dass Catherine Xiaozheng Liu ihren Rücktritt als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens...

Den vollständigen Artikel lesen ...