Wenn das DKM Forum hybrid am 27. und 28.10.2021 an den Start geht, können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch wieder großartige Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Wissenschaft erleben. Hier kommen die Namen. Das DKM Forum hybrid 2021 hat Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges zu bieten, Information, Kommunikation und Weiterbildung stehen dabei im Mittelpunkt. Darüber hinaus können sie aber auch Persönlichkeiten erleben, die in ihrem Bereich Außergewöhnliches erreicht und erlebt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...