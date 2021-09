Am 30. und 31. August sah man eine kurze Rallye in der Aktie des französischen Impfstoffherstellers Valneva. Sie ging zurück auf eine Meldung des Unternehmens vom 23. August, wonach man einen Corona-Impfstoff in Großbritannien durch die Zulassung bringen will. Eine Zulassung könnte laut Aussagen des Unternehmens bis Jahresende im Bereich des Möglichen sein. Der Corona-Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...