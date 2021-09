DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht - Bestes Halbjahr in der Unternehmensgeschichte

Berlin (pta011/06.09.2021/10:50) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) - Marktführer bei Immobilienauktionen in Deutschland - hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht.

Insgesamt hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG zusammen mit Ihren 100 %-igen Tochtergesellschaften im ersten Halbjahr Immobilien für ca. EUR 86,3 Mio. verkauft, das sind rd. 44 % mehr als im ersten Halbjahr 2020, als der Objektumsatz rd. EUR 59,8 Mio. betrug. Diese Steigerung ist sowohl auf die selbst operativ tätige Deutsche Grundstücksauktionen AG als auch auf fast alle Tochtergesellschaften zurückzuführen, die ihre Halbjahresergebnisse ebenfalls deutlich verbessert haben.

Der Halbjahresüberschuss nach Steuern stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 846.411,85 um rd. 82 % auf EUR 1.543.077,89

Für das zweite Geschäftshalbjahr 2021 sieht die Gesellschaft nach aktueller Geschäftslage unverändert gute Marktchancen wie im 1. Halbjahr und hat deswegen bereits Ende Juni 2021 die Prognose für ihre wichtigste Kennzahl, den Objektumsatz, angehoben. Die ersten Auktionsergebnisse des 2. Halbjahres sind sehr gut und bestätigen diese Einschätzung.

Der vollständige Halbjahresbericht ( https://www.dgainvestor.de/aktie/geschaeftsberichte.html ) 2021 ist auf der Homepage der Deutschen Grundstücksauktionen AG abrufbar.

