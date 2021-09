Die Ekotechnika AG (ISIN: DE000 A16123 4) sitzt operativ weiterhin fest im Sattel: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 stiegen Umsatz und Ergebnis zum Teil deutlich an. In der Folge schraubt die deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland ihre Geschäftsprognose nach oben. Konkret fuhr Ekotechnika im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 186,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...