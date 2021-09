Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG

Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG

ISIN: DE000FPH9000



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.09.2021

Kursziel: 4,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 über den Erwartungen

Die erste Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres 2021 konnte die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen zum Trotz sowohl über den eigenen als auch unseren Erwartungen abschließen. Dabei wirkten sich neben der robusten Umsatzentwicklung auch die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen in Form von Einsparungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro positiv auf das Ergebnis aus.



Mit der zunehmenden Anpassung der Kostenstrukturen an das Geschäftsvolumen sollen Effektivität, Effizienz und Profitabilität weiter gesteigert werden, so dass ab 2022/2023 jährliche Kostenreduktionen von rund 10 Mio. Euro avisiert werden. Zudem sollen nach der Neuausrichtung der Organisationsstruktur im Zuge einer kundenzentrierten Marktbearbeitung vor allem die digitalen Angebote weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Dabei stehen neben Vertrieb und Weiterentwicklung der reinen Software-Produkte wie der E-Signaturlösung FP Sign auch die Kombination von SaaS- und PaaS-basierten digitalen Lösungen wie FP Parcel Shipping oder Vision 360 mit dem klassischen Hardware-Geschäft mit Frankiersystemen im Fokus, um so zusätzliche Geschäftspotenziale zu heben.

Insgesamt erachten wir den FP-Konzern angesichts der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr, des robusten und cashflow-starken Geschäftsmodells sowie der vorhandenen finanziellen Spielräume als gut positioniert, um den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern weiterhin erfolgreich voranschreiten zu können.

Mit Blick auf den erfreulichen Verlauf der ersten sechs Monate hat der Vorstand im August seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr beim Umsatz leicht und beim EBITDA kräftig angehoben. Auch wir haben unsere Schätzungen vor allem auf der Ergebnisseite ein gutes Stück heraufgesetzt.

Da sich die jüngsten positiven Meldungen bislang noch nicht nennenswert im Aktienkurs niedergeschlagen haben, bietet der FP-Anteilsschein bei Ansatz unseres deutlich auf 4,40 Euro erhöhten Kursziels aktuell ein Upside-Potenzial von fast 46 Prozent. Daher erachten wir das derzeitige Niveau als eine gute Gelegenheit für den etwas risikoaffineren Investor, der auf eine erfolgreiche sukzessive Transformation des Berliner Traditionsunternehmens setzt, die FP-Aktie zu 'Kaufen'.

