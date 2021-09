Unterföhring (ots) - Bei ZOL sind die Zuschauer:innen gefragt: Im neuen ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." (ab 13. September, montags, 20:15 Uhr) können sie sich über die ProSieben-App in Abstimmungen, Umfragen und Kommentaren, die live in die Sendung einfließen, aktiv beteiligen. So wird die App während des Journals zum Live-Sprachrohr der Zuschauer:innen. Einfach im App-Store laden und live mitmachen.Linda Zervakis: "In 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' erzählen wir Geschichten von Menschen und sprechen mit Menschen, für die Leute vor den Bildschirmen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: Denn wir beziehen die Zuschauer:innen live in die Sendung mit ein."Matthias Opdenhövel: "Die interaktive Einbindung der Zuschauer:innen ist zentraler Bestandteil von ZOL. Für das Journal wurde extra ein Tool für die ProSieben-App programmiert, das es uns z.B. ermöglicht, eine Blitzumfrage zu einem Thema oder Diskussionsstand zu machen und das Ergebnis direkt live, ohne Zeitverzug in die Sendung mit einzubauen und darüber zu sprechen."Mehr ZOL, mehr Infos, mehr HintergründeNeben der Live-Beteiligung über die App bietet die ZOL-Digitalwelt auf der Website zervakisundopdenhoevel.de (https://www.prosieben.de/tv/zervakis-opdenhoevel-live) ausführliche Begleit- und Hintergrundinfos, vertiefende Einblicke sowie exklusive Clips zu den Themen und Gästen von "Zervakis & Opdenhövel. Live.".Schnell informiert in den Sozialen MedienWer schnell und aktuell über die wichtigsten News aus "Zervakis & Opdenhövel.Live." informiert bleiben möchte, findet das neue ProSieben-Journal in den Sozialen Medien auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Account-Namen "zolprosieben".Das ist ZOLWichtige Themen zum Wochenstart:ProSieben macht den Montag zum Infotag. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel beschäftigen sich jede Woche zwei Stunden, live, mit den Themen der Woche, mit aktuellen Themen wie der Bundestagswahl, mit dem Zustand der Pflege in Deutschland oder mit den Auswirkungen des Klimawandels hierzulande. Sie sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und prominenten Gästen im neuen Studio über drängende gesellschaftliche Themen unserer Zeit. Sie treffen Menschen auf ihrer Mission. Sie schauen in ausführlichen Beiträgen hinter die Kulissen von Veranstaltungen und Ereignissen. Und sie setzen sich in der Sendung mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander. Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." von Redseven Entertainment live aus Unterföhring."Zervakis & Opdenhövel. Live." - ab Montag, 13. September 2021, jede Woche, um 20:15 Uhr live auf ProSiebenMehr Infos zum neuen ProSieben-Journal unter zervakisundopdenhoevel.deHasthtags zum Journal: ZOLPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5012323