Halle (S.) (ots) - Am Freitag, den 17.09.2021, startet in Halle (Saale) das erste von drei kulinarischen Wochenenden. Auf dem halleschen Marktplatz werden die Bundesländer Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen die Köstlichkeiten aus ihrer Region anbieten. Die Bundesländer präsentieren ihre kulinarische Spezialitäten. Neben Altbekanntem findet sich - ganz nach dem Landesmotto Sachsen-Anhalts moderndenken auch manche Überraschung.So können sich die Besucherinnen und Besucher vor Ort auf ein Menü der Bundesländer freuen, das über Bremer Kohl und Pinkel, Hessens Handkäs, rheinischen Sauerbraten, saarländischen Flammkuchen oder Thüringer Klöße hinausgeht - eine Möglichkeit, Deutschlands Kulinarik neu zu entdecken.Die kulinarischen Wochenenden, die jeweils vom 17.09. bis 19.09.2021, vom 24.09. bis 26.09.2021 und vom 1.10. bis 3.10.2021 geplant sind, finden im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Auch in diesem Jahr wird die Deutsche Einheit pandemiegerecht gefeiert - zentrale Veranstaltungen werden daher auch virtuell übertragen.Alle Infos zu den geplanten Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5012336