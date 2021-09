Dividendenüberraschung bei CeoTronics: Nach zuvor vier Nullrunden in Folge will das auf Kommunikationsequipment für Polizei, Flughäfen oder auch Rettungsdienste spezialisierte Unternehmen zur Hauptversammlung (HV) am 5. November 2021 eine Ausschüttung von 0,12 Euro je Aktie auf die Agenda setzen. Damit kommt der Small Cap auf eine Rendite von immerhin 2,9 Prozent. Zum Ende der laufenden ... The post CeoTronics: "Hoch erfreut" appeared first on Boersengefluester.

