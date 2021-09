Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung an den Kern-Staatsanleihemärkten war in der Berichtswoche uneinheitlich, so die Experten von Union Investment.Während US-Treasuries nahezu unverändert tendiert hätten, sei es bei den Bundesanleihen zu Kursverlusten gekommen. Die Bund-Renditen seien im richtungsweisenden Zehnjahresbereich um vier Basispunkte angestiegen. Die zunehmende Tapering-Diskussion und die zuletzt kritischen Stimmen innerhalb der EZB hätten für etwas Abkopplung vom US-Markt gesorgt. Der Fokus der Anleger habe sich zuletzt eher auf dem deutschen Staatsanleihemarkt befunden. ...

