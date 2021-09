Renault hat auf der IAA den rein elektrischen Mégane enthüllt. Der Kompaktwagen mit dem vollen Namen Mégane E-TECH Electric wird in zwei Antriebsvarianten und mit zwei Batterieoptionen in den Handel kommen. Als erster Stromer auf Renaults CMF-EV-Plattform markiert er für die Franzosen den Beginn einer neuen Fahrzeuggeneration. Mit dem E-Mégane will sich Renault als Platzhirsch im Bereich der alltagstauglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...