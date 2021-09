Münster (ots) - Tipper aus dem Kreis Mettmann gewinnt in zweiter Gewinnklasse von LOTTO 6aus49Drei Lottospieler werden zu Millionären, davon einer aus NRW. Doch der Jackpot steigt weiter: Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag, 4. September 2021, hat kein Spielteilnehmer die Gewinnklasse 1 geknackt, aber frischgebackene Millionäre gibt es dennoch. Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen (Kreis Mettmann), Niedersachsen und Hessen. Die zweite Gewinnklasse (6 Richtige) verhalf den drei Glückspilzen zu einem siebenstelligen Gewinn.Treffer mit SystemscheinMit den getippten Zahlen 2-5-15-20-39-44 teilen sich drei Lottospieler die Gewinnsumme im zweiten Rang und erhalten jeweils 1.342.003,90 Euro. Der WestLotto-Kunde, der aus dem Kreis Mettmann stammt, hat seinen Tipp im Internet abgegeben. Seine Wahl fiel auf einen Systemschein (Vollsystem 009), bei dem neun anstelle von sechs Zahlen angekreuzt werden. Die neun getippten Zahlen wurden zu allen möglichen Kombinationen zusammengefasst und gingen dann ins Rennen. Aber nicht nur das: Mit einem Systemtipp erhält man im Falle eines Treffers einen höheren Gewinn als bei einem Einzeltipp, weil der Spielteilnehmer dann gleich in mehreren Gewinnklassen gewonnen hat. Somit erhält der WestLotto-Tipper sogar insgesamt 1.430.569,20 Euro.18 Millionen im JackpotDa bundesweit kein Tipper die Superzahl 7 vorweisen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 8. September, auf rund 18 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen möglich sowie unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5012429