Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat steuerliche Entlastungen für den Mittelstand und eine Erhöhung der Pendlerpauschale zum Ausgleich für höhere Benzinpreise gefordert. "Wir müssen entlasten, wo es sinnvoll ist", sagte Söder auf dem politischen Gillamoos-Frühschoppen im bayerischen Abensberg.

Der CSU-Chef warf der SPD, den Grünen und den Linken vor, nach der Bundestagswahl Steuern erhöhen sowie Schulden und Bürokratie auszuweiten zu wollen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wolle, dass Deutschland für europäische Schulden haften soll. "Olaf Scholz, und das sagt er ganz offen, will auch nicht nur Schulden in Deutschland machen, sondern er will gemeinschaftliche Schulden für ganz Europa haben - Eurobonds", so Söder. "Wenn wir jetzt den Weg gehen in die gesamteuropäische Verschuldung, bekommen wir einen europäischen Länderfinanzausgleich."

Damit wären Deutsche auf Generationen hinaus ungeachtet der eigenen Leistungen daran gebunden, dass ein großer Teil des Geldes in das europäische Finanzverbundsystem geleitet würde.

Auch warnte er, dass bei der parallel diskutierten Bankenunion auch deutsche Sparguthaben betroffen sein würden, da eine Automatisierung der Haftung drohe.

September 06, 2021 05:47 ET (09:47 GMT)

