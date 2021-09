Die Aktie der Bitcoin Group hat in der letzten Woche wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Seit vergangenem Montag stehen bei dem Wert in der Spitze über 20 Prozent Gewinn zu Buche. Hauptverantwortlich für den Sprint war eine Pressemitteilung am Donnerstag. Die letzte Trading-Chance ging damit voll auf.Seit der 200-prozentigen Aufwärtsrallye im Dezember stand es um die Bitcoin-Group-Aktie schlecht. Bis Ende Juli wurden die enormen Kursgewinne nahezu komplett abverkauft. An der 35-Euro-Marke fand ...

