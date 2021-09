VW hat auf der IAA in München das Konzept eines neuen Kleinwagens vorgestellt, der sich gezielt an die "junge, urbane Generation" richten wird und 2025 auf den Markt kommen soll. Das Konzeptauto, das Modell stehen soll für einen Kompaktwagen für den innerstädtischen Gebrauch, hört auf den Namen ID Life. Es soll nicht bloß ein Fortbewegungsmittel werden. VW-Markenchef Ralf Brandstätter ist sicher: "Wir haben den ID Life konsequent an den Bedürfnissen junger Zielgruppen ausgerichtet. Wir glauben: Das Auto wird zukünftig noch stärker zum Ausdruck eines Lebensgefühls. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...