Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schwachen Konjunkturdaten aus Asien und das Näherrücken des erwarteten Tapering-Beginns in den USA haben Schwellenländeranlagen in den vergangenen Wochen nicht merklich belastet, so die Analysten der DekaBank.EM-Aktien hätten sich wieder erholen können, obwohl die Unsicherheit um die zunehmende Regulierung durch die chinesische Regierung anhalte. In Asien seien die Konjunkturrisiken aufgrund der Pandemie und der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft eher nach unten gerichtet. Die US-Notenbank dürfte wohl noch in diesem Jahr beginnen, ihr Anleiheankaufprogramm allmählich zurückzufahren. Beides spreche für Rückschlaggefahren bei Schwellenländeranlagen. ...

