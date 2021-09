Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Share Value Stiftung aus Erfurt ist Sieger in der Kategorie "Beste Stiftung" bei den diesjährigen portfolio institutionell Awards, so die Shareholder Value Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...