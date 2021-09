Unterföhring (ots) - Unterföhring, 6. September 2021. Zum NFL-Saisonstart live auf ProSieben geben sich in dieser Woche einige Super-Bowl-Aspiranten der Liga die Ehre: Tom Brady, Russell Wilson, Patrick Mahomes und Baker Mayfield. Neben Titelsammler Brady standen alle drei mit ihren Teams in den Playoffs 2021 - dort wollen sie auch 2022 wieder hin.Erstmals eröffnet ProSieben am Sonntag, 12. September 2021, um 18:30 Uhr, die Regular Season der NFL: Die Seattle Seahawks treffen auf die Indianapolis Colts, kommentiert von Jan Stecker und Björn Werner. Beide Teams erreichten 2021 die erste Runde der Playoffs - scheiterten dort jedoch an den LA Rams bzw. Buffalo Bills.Im Anschluss empfangen die Kansas City Chiefs die Cleveland Browns, kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus. Zuletzt standen sich die Chiefs und die Browns im Divisional Playoff 2021 gegenüber - Kansas City siegte knapp mit 22:17 und unterlag erst im Super Bowl den Tampa Bay Buccaneers (9:31).Bereits in der Nacht zum Freitag, 10. September 2021, ist ProSieben live dabei, wenn der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady auf die Dallas Cowboys trifft. Ab 2:05 Uhr melden sich Jan Stecker und Patrick Esume sowie Netman Christoph "Icke" Dommisch live aus dem "ran"-Studio in Unterföhring. Während Superstar Brady seinen achten Titel anstrebt, darf man gespannt sein, in welcher Form Dallas-Quarterback Dak Prescott nach seinem Knöchelbruch zurückkehrt.Football-Fans können im Livestream sämtliche Liveübertragungen auf ran.de, der ran App und Joyn verfolgen.In der Nacht von Donnerstag, 09.09. auf Freitag, 10.09.202102:05 Uhr Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers live auf ProSieben und ran.deSonntag, 12.09.202118:30 Uhr ranNFLsüchtig - das NFL-Magazin live auf ProSieben und ran.de19:00 Uhr Seattle Seahawks @ Indianapolis Colts live auf ProSieben und ran.de19:00 Uhr Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills ausschließlich im Stream auf ran.de22:15 Uhr Cleveland Browns @ Kansas City Chiefs live auf ProSieben und ran.deSonntag, 19.09.202118:00 Uhr ranNFLsüchtig - das NFL-Magazin live auf ProSieben MAXX und ran.de19:00 Uhr Las Vegas Raiders @ Pittsburgh Steelers live auf ProSieben MAXX und ran.de19:00 Uhr New England Patriots @ New York Jets ausschließlich im Stream auf ran.de22:15 Uhr Tennessee Titans @ Seattle Seahawks live auf ProSieben MAXX und ran.deWeitere Infos gibts im ranNFL-Seasonplanner 2021: https://epaper.media/prosieben-prosiebenmaxx/nfl-season-2021-2022 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepaper.media%2Fprosieben-prosiebenmaxx%2Fnfl-season-2021-2022&data=04%7C01%7CChristiane.Maske%40seven.one%7C5ff548a0170a4ce2c3a308d963d096fc%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C1%7C0%7C637650571087126465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Cem6Lp4M5z4ekSddMERee2%2Ft5MlkslQfZJdeinl0kg4%3D&reserved=0)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5012604