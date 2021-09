Wien (www.anleihencheck.de) - Der einstige Bondkönig Bill Gross wettert auf seiner Internetseite gegen bestimmte Anleihenfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Die Renditen längerfristiger US-Bonds seien so niedrig, dass die Fonds, die sie kauften, in den "Anlagemülleimer" gehörten. "Cash ist schon lange Müll, aber jetzt gibt es neue Anwärter", wettere Bill Gross (77), der in den 1970er Jahren die heutige Allianz-Tochter PIMCO mitbegründet habe und 2019 in den Ruhestand gegangen sei. "Mittel- bis langfristige Anleihefonds gehören mit Sicherheit in diesen Mülleimer, aber werden Aktien folgen? Das Gewinnwachstum sollte besser zweistellig sein, sonst könnten sie in den Müllcontainer wandern." Im März habe er im Gespräch mit Bloomberg-TV gesagt, dass er bei rund 1,25 Prozent gegen US-Treasuries zu wetten begonnen habe. Die Papiere seien danach zunächst abverkauft worden. Seither hätten sie jedoch eine Rally erlebt, da die wieder um sich greifende Corona-Pandemie Sorgen zum Wirtschaftswachstum nähre. ...

