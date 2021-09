Tesla soll einem Medienbericht zufolge in Deutschland eine staatliche Förderung in Höhe von 1,135 Milliarden Euro für seine geplante Batteriezellenproduktion in Grünheide erhalten. Im Gegenzug sollen dort mehr Arbeitsplätze entstehen als bisher bekannt, nämlich rund 2.000 Stück. Das geht aus einem Bericht des "Tagesspiegel" hervor. Als Fördergegenstand ist dabei wohlgemerkt vom geplanten Batteriezellenwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...