"Buy now, pay later" (BNPL) boomt und auch Amazon will dabei sein - über eine Partnerschaft mit dem US-Fintech Affirm.Gamechanger", "Meilenstein", "Wachstumsbeschleuniger" - die Reaktionen der Analysten machen deutlich, dass dem US-Fintech Affirm der ganz große Wurf gelungen ist: Am Freitag (27.August) nach US-Börsenschluss wurde eine Kooperation mit dem E-Commerce-Giganten Amazon verkündet. Dessen US-Kunden können beim Bezahlvorgang künftig die Option "Pay over time" von Affirm auswählen und Einkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...