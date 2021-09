Berlin (ots) - Bundesjugendministerin Christine Lambrecht besuchte heute gemeinsam mit Anne Rolvering, der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, das Projekt "Kiez Kann!" der Bürgerstiftung Berlin. Damit gab Bundesjugendministerin Lambrecht den Startschuss für das Programm AUF!leben - Zukunft ist jetzt. der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. AUF!leben ist gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Teil des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" der Bundesregierung.Christine Lambrecht, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:"Mit dem Zukunftsfonds im Programm AUF!leben fördern wir Projekte, die so vielfältig sind wie junge Menschen selbst. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche aufholen und nachholen können, was sie in der Pandemie vermisst haben: Sport, Theater, gemeinsames Musikmachen und vieles andere. Es ist wichtig, gerade jetzt Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Gemeinnützige Organisationen und kommunale Einrichtungen können ab sofort Fördermittel aus dem Zukunftsfonds beantragen. Ich freue mich auf vielfältige und spannende Projekte im ganzen Land."Anne Rolvering, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung:"Mit dem Zukunftsfonds des bundesweiten Förderprogramms wollen wir Trägern ermöglichen, bestehende oder neue Angebote in der Kinder und Jugendarbeit umzusetzen und Kooperationen zu stiften. Aus unserer langjährigen Netzwerkarbeit im Sozialraum, in Kommunen und im Land wissen wir, dass es mehr braucht als Unterricht, um Kindern und Jugendlichen ein gutes Lernen und Aufwachsen zu ermöglichen. AUF!leben ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir freuen uns auf die vielen und vielfältigen Projekte, neue Kooperationen und den Austausch mit allen Engagierten."Mit dem heutigen Startschuss können Anträge in den Kategorien KOMPAKT und UMSETZUNGSPARTNER eingereicht werden. Die Antragsdokumente sowie weitere Informationen zum Programm stehen ab heute hier zum Download zur Verfügung: www.aufleben.org (http://www.auf-leben.org/)Bildmaterial zur freien Verwendung im Rahmen der Berichterstattung finden Sie hier: https://www.dkjs.de/presse/pressefotos/.Über das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, investiert die Bundesregierung zwei Milliarden Euro. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schafft in diesem Rahmen mit rund einer Milliarde Euro Angebote im Bereich der frühkindlichen Bildung, zusätzliche Sport-, Freizeit- und Ferienaktivitäten sowie fördert Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Alltag.Über AUF!holen - Zukunft ist jetzt:Im Mittelpunkt des Programms steht der von der DKJS aufgesetzte Zukunftsfonds, über den lokale Trägerinnen und Träger sowie Umsetzungspartnerinnen und -partnerFördermittel für zwischen September 2021 und August 2022 stattfindende Angebote zur Unterstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen erhalten können.Über die Deutsche Kinder und Jugendstiftung:Die Deutsche Kinder und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich dafür ein, dass junge Menschen in unserem Land gute Chancen zum Aufwachsen und Lernen erhalten und nicht über ihre Defizite, sondern mit ihren Stärken wahrgenommen werden. In ihren Programmen und Projekten macht die Stiftung Kindern und Jugendlichen Mut, ihr Leben couragiert in eigene Hände zu nehmen und stößt Veränderungsprozesse an: in Kindergärten und Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der Familien- oder Jugendpolitik. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkjs.de