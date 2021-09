Der Mietendeckel für Berlin war eine der umstrittensten politischen Maßnahmen der deutschen Wohnungspolitik. PwC Deutschland hat nun die tatsächlichen Auswirkungen von Mietregulierungen wie insbesondere dem Mietendeckel in Berlin analysiert. Demnach habe dieser sein sinnvolles sozialpolitische Ziel klar verfehlt. Die Mieten in Deutschland steigen seit Jahren rasant an. Die Politik versucht dem durch diverse Regulierungen entgegenzuwirken, allen voran in Berlin. PwC Deutschland hat mit der Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...