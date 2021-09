Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag mit kaum bewegt präsentiert. Impulse aus den Vereinigten Staaten bleiben aufgrund des Labor-Day-Feiertages aus, nachdem am Vormittag Daten aus der deutschen Industrie und das Sentix-Industrievertrauen wenig Veränderung gebracht haben.Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit plus 0,07 Prozent bei 3.664,71 Punkten. Der ATX-Prime stieg um ...

